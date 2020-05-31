رئيس مرسى مطروح: التزام جميع العاملين بارتداء الكمامات

قال اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم الأحد، إن العاملين بمجلس المدينة التزمو بارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة خلال دخولهم للعمل صباحا، لافتا إلى أنه سيتم توقيع غرامة 4 اَلاف جنيه على المخالف.وشدد "المعداوي"، في بيان له، على تنفيذ تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالتنبيه على العاملين بعدم العودة مباشرة للعمل بعد إجازة العيد من المحافظات والجلوس بالمنازل لمدة 10 أيام حفاظا على صحة وسلامة الجميع لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأكد استمرار الحملات التفتيشية المكبرة على الشواطئ والكورنيش والقرى السياحية لمتابعة تنفيذ قرارات الدولة بالغلق الكامل بعدم تواجد أي تجمعات على الشواطئ.جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بارتداء الكمامات في أول يوم عمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء.