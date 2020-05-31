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الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يطالب بتخفيض العمالة في الدواوين الحكومية بنسبة 50%

الأحد 31/مايو/2020 - 11:40 ص
حسن السيد
حسن السيد
محمد الشريف
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قال حسن السيد، عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، إن التعايش التدريجى مع فيروس كورونا فى مصر أصبح أمر حتمي لا مفر منه، خاصة أن الحياة يجب أن تعود إلى طبيعتها فى العالم وإلا سينهار الاقتصاد العالمي؛ لأنه من الواضح أن الفيروس القاتل سيتعايش معنا لفترة طويلة في ظل عدم وجود علاج له.

أضاف السيد، في بيان الأحد، أنه في ظل مرحلة التعايش التدريجى مع فيروس كورونا التى أعلن عنها رئيس الوزراء خلال منتصف يونيو المقبل، فمن المقرر أن تعود الحياة لطبيعتها تدريجيا فى كافة مناحى الحياة مع العودة التدريجية لدور العبادة وممارسة الانشطة الرياضية واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، مع حظر الأنشطة التى بها تجمعات كبيرة.

وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بأن يصدر قرار من رئيس الوزراء بتخفيض العمالة فى دواوين الوزارات والهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام وكل ما يبتع الحكومة بنسبة 50% يوميًا، لتحقيق التباعد الاجتماعى بين العاملين، إضافة إلى إمكانية أن تقوم هذه المصالح الحكومية بتوفر الكمامات للعاملين بها.

وأكد أن الحكومة تخشى على اقتصاد البلد واتخذت من القرارات الكافية لحماية الشعب من فيروس كورونا من خلال الإجراءات الإحترازية التى اتخذتها، إلا أنها الآن، وضعت الكرة فى ملعب الشعب، بحيث يخشى كلًا على نفسه من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية.

كما اقترح أن يتم توفير الكمامات لغير القادرين بسعر رمزي وأن يتم توزيعها على بطاقة التموين للمواطنين البسطاء حتى يحصلوا عليها؛ بهدف وقاية أنفسهم من الوباء كورونا.

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