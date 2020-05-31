«أمازون» تزيل رسائل عنصرية ظهرت على موقعها الإلكتروني

قالت شركة أمازون إنها قررت إزالة صور محددة بعد ظهور رسائل بها إساءات عنصرية شديدة للغاية على بعض قوائم المنتجات على موقعها الإلكتروني في بريطانيا عندما بحث المستخدمون عن منتجات لشركة أبل مثل السماعات (إيربودز) ومنتجات أخرى مماثلة.وأثار ذلك غضبا على تويتر وأصبح موضوع (إيربودز) على رأس اهتمامات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ببريطانيا.وقالت متحدثة باسم أمازون لرويترز اليوم الأحد "نعمل على إزالة الصور المعنية واتخذنا إجراءات بشأن هذا الفاعل الخبيث"، دون أن توضح مزيدا من التفاصيل.وراجت على تويتر صور منقولة من شاشات كمبيوتر ومقاطع فيديو نقلت الرسائل المسيئة بعد أن تناقلها المستخدمون.ولم تعد القوائم التي تحتوي على الرسائل المسيئة مرئية على موقع أمازون في المملكة المتحدة ولم يتضح المدى الزمني الذي ظلت فيه هذه الرسائل ظاهرة على الموقع.