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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

811 مخالفة عدم ارتداء الكمامات في القليوبية

الأحد 31/مايو/2020 - 11:32 ص
اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
كتب صلاح حسنى
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أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ضبط 811 مخالفة عدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية والمخالفات ما بين سيارات ميكروباص أجرة ورحلات، حيث تم تحرير محاضر مخالفة للسائقين وتوقيع الغرامة المالية عليهم.

وأشار إلى أن ذلك تم بالتنسيق مع إدارة مرور القليوبية وشرطة المرافق وإدارة المواقف بالمحافظة.

وشدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور.

وأكد المحافظ على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة فى حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو فى حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها.

وناشد المحافظ المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتى وضعتها الدولة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدا ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية.

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