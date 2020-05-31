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الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أدم» المولود السابع بمستشفى العزل الصحي بإسنا (صور)

الأحد 31/مايو/2020 - 11:31 ص
المولود السابع بمستشفى
المولود السابع بمستشفى العزل
هدى الأمير
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نجح الفريق الطبي بمستشفى العزل الصحي لعلاج مصابي فيروس كورونا، اليوم الأحد، في إجراء عملية ولادة قيصرية جديدة لأم مصابة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الولادة 7 حالات تمت جميعها بنجاح.

وقال وليد الضوي مدير إدارة العلاقات العامة بمستشفى العزل بإسنا، إن المستشفى استقبلت منذ فترة سيدة حامل، كان قد ثٌبت إصابتها بفيروس كورونا، كما إنها في الأشهر الأخيرة من الحمل، وفحصها من جانب أطباء المستشفى تبين إن الحمل مستقر، وقرروا لها أن تخضع لعملية الولادة بداخل المستشفى.

وأضاف أنه تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية خلال عملية الولادة، وذلك لتجبيهم العدوى بالفيروس، كما تم تشكيل فريق من أطباء المستشفى لإجراء العملية ضم كلًا من: الدكتور محمد حمزة كشك رئيس فريق العزل الصحي، وأخصائي النسا والتوليد الدكتور سليمان القاضي أخصائي التخدير، والدكتورة ثمرة عبد السلام أخصائية الأطفال، وتمريض رضا التوني، وأحمد عبد الفتاح، مستر، وشيماء عاطف
تمريض حضانة، هدى رجب حسين، وفريق مكافحة العدوى سناء خليفة، إشراف تمريض، خضرة عبد ربه، وإدارة هندسية فراج أمير، خدمات معاونة زينب.

وأوضح أن الأم في حالة صحية جيدة، وتم نقلها إلى قسم الرعاية المركزة، كما تم نقل الطفل والذي أطلق عليه اسم «أدم» لقسم حضانات الأطفال، لرعايته، وتمهيده لسحب عينة منه للكشف عن إصابته بالفيروس من عدمه.

ولفت إلى أن إجمالي أعداد المتعافين الذين خرجوا من المستشفى يبلغ حتى الآن 460 متعافٍ، وذلك يحافظ مستشفى عزل إسنا على مرتبته الأولى بين مستشفيات العزل الأخرى على مستوى الجمهورية من حيث تحقيق أعلى معدل للشفاء.
المولود السابع بمستشفى العزل
المولود السابع بمستشفى العزل
المولود السابع بمستشفى العزل
المولود السابع بمستشفى العزل
المولود السابع بمستشفى العزل
المولود السابع بمستشفى العزل
المولود السابع بمستشفى العزل
المولود السابع بمستشفى العزل

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