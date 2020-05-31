التزام العاملين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بورسعيد بارتداء الكمامات

التزام العاملون وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بورسعيد، اليوم الأحد، بارتداء "الكمامات" بناء على تعليمات الدكتور أيمن ابراهيم، رئيس الجامعة، تنفيذا لإجراءات وقرارات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وتفقد الدكتور مجدي البنا، عميد كلية العلوم، مكاتب الجهاز الإداري بالكلية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحماية من عدوى فيروس كورونا، مشيدا بارتداء أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالكلية للكمامة أثناء عملهم داخل حرم الكلية.وأكد عميد الكلية أن قرار رئيس مجلس الوزراء بارتداء الكمامة فى جميع مؤسسات الدولة من القرارات الإيجابية التي تعمل على الوقاية من فيروس كورونا، بجانب القرارات الأخرى التي تتخذها الدولة لحماية الشعب المصري من هذا الفيروس اللعين.