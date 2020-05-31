التزام العاملين بجامعة بنها بارتداء الكمامة

حرص العاملون بجامعة بنها على ارتداء الكمامة في أول يوم عمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك، تنفيذا لقرارات الجامعة التي اتخذتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وألزمت العاملين بها والمترددين عليها بالدخول من بوابة التعقيم الذاتي.وكان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، قد أصدر قرارا بحظر دخول أي فرد من منسوبي جامعة بنها أو من خارجها لأي من منشأت الجامعة مثل الإدارة والكليات والمستشفيات الجامعية أو أي وحدة أخرى من وحدات الجامعة دون ارتداء الكمامة.وشدد رئيس الجامعة، على جميع إدارات الأمن والشئون الإدارية بتنفيذ القرار بكل دقة وحزم وعدم السماح مطلقا بمخالفته وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المسئول عن المخالفة.