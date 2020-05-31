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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

عمومية «مصر الجديدة للإسكان» تعتمد موازنة 2020-2021

الأحد 31/مايو/2020 - 11:26 ص
مصر الجديدة للإسكان
مصر الجديدة للإسكان
اكرم عمران - اسامة الشندويلى
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قالت إدارة البورصة، صباح الأحد، إن الجميعة العامة العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، اعتمدت الموازنة التقديرية للعام المالي 2020-2021.

وأكدت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، في إفصاحها للبورصة، الأحد، إن الجمعية العمومية قبلت استقالة مجلس الإدارة الحالي، واعتمدت التشكيل الجديد للمجلس.

يشار إلى أن مجلس إدارة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، قرر تعديل الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي المقبل في ضوء الأزمة الصحية العالمية الخاصة بفيروس كورونا، وخفض الأرباح والإيرادات المستهدفة خلال العام.

وتسهدف الموازنة تحقيق 562.13 مليون جنيه أرباحًا خلال العام المالي الجديد، بدلًا من 1.214 مليار جنيه، كما تستهدف تحقيق 1.838 مليار جنيه إجمالي إيرادات خلال 2020-2021، بدلًا من 3.074 مليار جنيه.

وحققت الشركة أرباحًا بلغت 379.59 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2019 حتى مارس 2020، مقابل أرباح بلغت 39.59 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وخلال الفترة ارتفعت إيرادات الشركة إلى 1.13 مليار جنيه، مقابل 468.59 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي، وأرجعت نمو الإيرادات إلى زياجة المبيعات من الأراضي بمدينة هليوبوليس الجديدة ومنطقة شيراتون مصر الجديدة.

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