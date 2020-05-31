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الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توريد 184 ألفا و501 طن قمح منذ بدء الموسم في الدقهلية

الأحد 31/مايو/2020 - 11:25 ص
قمح
قمح
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قال المهندس فوزي الحضري وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، إن الكمية الموردة من محصول القمح بالمحافظة وصلت إلى 184 ألفا و501 طن قمح بالصوامع التابعة للبنك الزراعى المصري وشركة مطاحن شرق الدلتا والشركة المصرية القابضة منذ بدء عمليات التوريد فى منتصف شهر أبريل الماضى.

وأضاف الحضري - في بيان اليوم الأحد- إنه أصدر تعليماته لرؤساء المكاتب الزراعية بإعلام المزارعين باتباع تعليمات التوريد والاستلام منعا؛ للتكدس أمام الصوامع طبقا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وأوضح أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمديرية الزراعة بالدقهلية برئاسته تعمل على تذليل كل العقبات التي تواجه المزارعين، وللعمل على تيسير إجراءات استلام القمح من المزارعين والفلاحين والموردين، وتسهيل حركة التسليم، بما يضمن انسياب عملية التوريد، وللتأكد من جودة الأقماح، ومتابعة حالة التخزين بالصوامع والشون.

وأكد الحضري أننا نستهدف استلام 225 ألف طن، حيث إن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 263 ألفا و323 فدانا ويبلغ متوسط توريد الفدان طنا، لافتا إلى أن المحافظة لديها 29 موقع شون وصوامع لاستقبال الأقماح تستوعب ما يزيد على 300 ألف طن.

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