حملات للتأكد من ارتداء الكمامات ببورسعيد

شنت الأجهزة الأمنية وأحياء محافظة بورسعيد المختلفة، حملات، صباح اليوم الأحد، لمتابعة مدى التزام ركاب وسائقي السيارات الأجرة والميكروبات بارتداء "الكمامات"، في إطار إجراءات وقرارات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وقاد الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ، حملة لمتابعة التزام قائدي السيارات الأجرة والميكروباص والركاب بالإجراءات الوقائية، موجهًا المواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أولادهم.من جانبه، أشاد رئيس الحي بالتزام شريحة كبيرة من المواطنين بارتداء "الكمامات" في وسائل المواصلات المختلفة، مناشدًا المواطنين بارتداء واستعمال أدوات الوقاية اللازمة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أسرهم ووطنهم، ولتجنب تطبيق العقوبات المقررة على المخالفين لقرار رئيس مجلس الوزراء.