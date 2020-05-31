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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تشييع جثمان شقيقة شادية من مقابر المركز الإسلامي بكاليفورنيا

الأحد 31/مايو/2020 - 11:16 ص
شادية وشقيقتها عفاف
شادية وشقيقتها عفاف
دعاء عبد المقصود
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أعلنت إيمى محمد عاطف حفيدة الفنانة شادية، عن موعد ومكان جنازة جدتها عفاف شاكر، الشقيقة الكبرى للفنانة الكبيرة الراحلة شادية، والتى توفت فجر اليوم الأحد، فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث من المقرر دفن جثمان الفقيدة في مقابر المركز الإسلامي بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وكتبت إيمي عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك": "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. لا حول ولا قوة الا بالله جدتي الفنانة عفاف شاكر الشقيقة الكبرى للفنانة شادية في ذمة الله البقاء لله ربنا يرحمك ويغفر لك يا رب العالمين وسيتم دفنها بالولايات المتحدة الأمريكية".

يذكر أن عفاف شاكر، اسمها الحقيقي "نور الحياة علي أغا" شاركت في عدة أعمال مثل القط الأسود، لا تذكريني، عيون سهرانة، آمال، ليلة غرام، حتى تزوجت لفترة قصيرة من الفنان كمال الشناوي، وعاشت فترة من حياتها في السودان، بدأت حياتها الفنية في سن العشرين، في أواخر الأربعينيات، من خلال فيلم ملاك الرحمة، مع فاتن حمامة، وإخراج يوسف وهبي.

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