جنوب إفريقيا تبحث تأجيل فتح المدارس

أفادت صحيفة "صنداي تايمز" الجنوب إفريقية اليوم الأحد، بأنه قد يتم إرجاء الاستئناف الجزئي لفتح مدارس البلاد والمقرر له بداية من يوم غد، وذلك بعد تأكيد نقابات المعلمين وروابط أولياء الأمور أن نظام التعليم ليس مستعدا بعد للعمل وفقا للتدابير اللازمة لمنع تفشي فيروس كوورنا.وكانت وزيرة التعليم الأساسي أنجي موتشيكا قد وضعت استراتيجية لعودة آمنة لبعض الصفوف مع تخفيف قيود الإغلاق. ونقلت الصحيفة الجنوب إفريقية عن العديد من المصادر أن الوزيرة اعترفت بأن النظام قد لا يكون جاهزا بعد.ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء فإنه من المتوقع أن تطلع موتشيكا الصحفيين مساء اليوم على مدى استعداد المدارس لاستئناف الفتح.وسجلت جنوب إفريقيا أكثر من 30 ألف إصابة بالفيروس، ورغم ذلك فإنها تمضي قدما لتخفيف قواعد الإغلاق التي فُرضت في أواخر مارس، في مسعى منها لاحتواء التداعيات الاقتصادية للإغلاق.