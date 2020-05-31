الشرطة الإسرائيلية تهدم 4 منازل للفلسطينيين بمدينة الطيرة

أقدمت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على هدم أربعة منازل قيد الإنشاء في مدينة "الطيرة" بأراضي "عام 1948"، بذريعة البناء دون تراخيص.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية- التي بثت النبأ- أن قوات الاحتلال حاصرت أربعة منازل قيد الإنشاء بالمدينة، ومنعت السكان من التوافد إلى المنطقة، فيما شرعت الجرافات بهدم المنازل.وأعرب السكان عن مخاوفهم من مغبة عودة لجان التنظيم والبناء الإسرائيلية إلى سياسة هدم المنازل في البلدات العربية بشكل مكثف، وذلك في ظل الظروف السياسية التي تشهدها البلاد.