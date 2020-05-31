إصابات كورونا في إسبانيا تتجاوز الـ 239 ألف

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 239228، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت مدريد، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد، إن عدد الوفيات بسبب الفيروس في إسبانيا بلغ 27125، فيما تعافى 150376، وقد مر حوالي 17 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في إسبانيا.