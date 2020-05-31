تراجع قيمة واردات الأردن من النفط ومشتقاته 7.6% في الربع1

انخفضت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته 7.6 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي إلى 511.1 مليون دينار (720.8 مليون دولار) مقارنة مع نفس الفترة من 2019، بحسب بيانات رسمية صدرت اليوم الأحد.كانت فاتورة المملكة من واردات النفط ومشتقاته بلغت في نهاية مارس 2019 نحو 552.9 مليون دينار.يستورد الأردن أكثر من 95 بالمئة من احتياجاته من الطاقة.