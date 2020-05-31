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الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

لبنان يعيد فتح النوادي الرياضية بعد أسبوع

الأحد 31/مايو/2020 - 10:18 ص
لبنان
لبنان
وكالات
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أوصت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا في لبنان باتخاذ المعايير الوقائية لإعادة فتح النوادي الرياضية في البلاد.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال اجتماع اللجنة برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث اللواء الركن محمود الأسمر وحضور وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان، ومستشارة رئيس الحكومة للشئون الصحية بترا خوري، وممثلين عن مختلف النوادي والأكاديميات والمنشآت الرياضية في لبنان.

ووفق الوكالة، تم عرض واقع القطاع الرياضي في ظل التعبئة العامة بمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وطالبت اللجنة بوضع معايير وآلية موحدة لإجراءات الوقاية والحماية من فيروس كورونا، لترعى عمل النوادي والأكاديميات والمنشآت الرياضية كافة، وإيداعها اللجنة، بهدف مراجعتها وتعميمها على المعنيين للالتزام بها وتدريب العاملين في هذا القطاع على تطبيقها ومراقبة التنفيذ، تمهيدا لإعادة فتحها بعد أسبوع من تاريخه.

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