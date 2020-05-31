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الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التحقيق مع متهمين يتاجران في المواد المخدرة بالساحل

الأحد 31/مايو/2020 - 10:09 ص
متهمين
متهمين
حسام التمساح
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قررت نيابة شمال القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار ياسر أبوغنيمة المحامي العام، إحالة نجار وعاطل للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنايات، بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من القبض على عاطل يدعى "ج. ط " ونجار "ي. ا" حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 300 جرام و4 لفافات من الإستروكس ومبلغ مالي 2000 جنيه، و3 هواتف محمولة، وبسؤالهم عن مصدر المضبوطات أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية متحصلات نشاطهم الإجرامي غير المشروع والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

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