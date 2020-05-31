ارتفاع إصابات كورونا في سويسرا لـ 30845

ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، في سويسرا إلى 30845، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت زيورخ، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد، إن عدد الوفيات بسبب الفيروس في سويسرا بلغ 1919، بينما تعافى 28400 وقد مر حوالي 13 أسبوعا منذ تسجيل أول إصابة في سويسرا.