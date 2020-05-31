إعلامية تكشف عقوبة مروعي طفل من ذوي الإعاقة بـ كلب شرس (فيديو)

قالت الإعلامية أسماء مصطفى، إن وزارة الداخلية تحركت في وقت قياسي لإلقاء القبض على مرتكبي واقعة ترويع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بكلب شرس، وجرى تقديمهما للمحاكمة.وأضافت أسماء مصطفى، خلال حديثها ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الغريب في تلك الواقعة غير الإنسانية، أننا وجدنا تهديدا وترويعا وتنمرا على طفل، واعترف الشابان أنهما فعلا تلك الفعلة من باب الهزار.وأوضحت أن العقوبة تصل للسجن أو غرامة 20 ألف جنيه لكل من قام باستعراض القوى أو الترويع أو التخويف أو إلحاق أي أذى مادي أو معنوي، وتصل للسجن المشدد أو دفع غرامة قدرها 50 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء من شخصين أو أكثروأكدت أن اعترافاتهما فى التحقيقات بأنهما أقاربه لن يعفيهما من المسؤولية نهائيًا، موضحة أن القانون وضع أحكاما للتعامل مع تلك الوقائع لكي يكونوا عبرة لمن يعتبر وفقًا لمواد الدستور والقانون.