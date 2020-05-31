صعود جماعى لمؤشرات البورصة فى أول تعاملاتها بعد إجازة العيد

استهلت أسهم ومؤشرات البورصة تعاملات اليوم الأحد - أول تداولاتها بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك - على ارتفاع واضح، بدعم من الصعود المماثل الذى شهدته أسواق المال العالمية والإقليمية خلال الأسبوع الماضي.وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة "آى جى إكس 30" بنسبة 96. 0%، بما يعادل 96 نقطة، ليسجل مستوى 10203 نقطة.كما صعد المؤشر الثانوى "آى جى إكسى 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4. 0%، بما يعادل 4.45 نقطة، ليصل إلى مستوى 1135 نقطة، وسط تداولات متوسطة بلغت قيمتها نحو 21 مليون جنيه، وذلك بتداول نحو 5 ملايين ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 859 صفقة شراء وبيع.