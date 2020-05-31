جامعة الفيوم تنعى وفاة موظف إثر إصابته بكورونا

نعى الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أسرة جامعة الفيوم، وفاة هيثم جمعة الموظف بالمدينة الجامعية للبنين، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.وفي وقت سابق، أعلنت الجامعة ظهور إيجابية التحاليل لكل من الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة، وأشرف الغندقلي، مدير مكتب رئيس الجامعة، وأيمن حلبة، أمين عام الجامعة، وسائق رئيس الجامعة، بعد عمل بعض الفحوصات والمسحات الخاصة بتشخيص فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وشفاء الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة وخروجه من مستشفى العزل الباطنة بجامعة الفيوم، وشفاء عميد كلية التربية النوعية وخروجه أيضًا.