رواندا تسجل أول حالة وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في رواندا تسجيل أول حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، مضيفة أن حصيلة الإصابات بالفيروس وصلت إلى 359 حالة.وقالت وزارة الصحة الرواندية- في بيان نقلته صحيفة "ذا نيو تايمز" الرواندية، اليوم الأحد، على موقعها الإلكتروني: "إن المريض الذي مات متأثرا بإصابته بالفيروس كان يعمل سائق شاحنة وهو رواندي الجنسية ويبلغ من العمر 65 عامًا ويقيم في دولة مجاورة، لكنه اختار العودة إلى وطنه بعد إصابته بالفيروس".وفي السياق ذاته، أكدت رواندا أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 359، بينما ارتفعت حالات الشفاء التام بمقدار ثلاثة ووصلت إلى 250.وبحسب السلطات الصحية، أجرت الدولة الإفريقية أكثر من 67 ألف اختبار لفيروس كورونا.