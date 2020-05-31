أمريكي يحرق نفسه بالخطأ خلال الاحتجاجات (فيديو)

ازدادت حدة المظاهرات والاحتجاجات الأمريكية ضد المنشآت الحكومية وسيارات الشرطة، احتجاجا على مقتل الأمريكي من أصل إفريقي، جورج فلويد، بيد عناصر من الشرطة في مينيابوليس بولاية مينيسوتا.وانتشر على مواقع التواصل، مقطع فيديو من ولاية نورث كارولينا "فاييتفيل"، لأحد المحتجين وهو يحاول إلقاء شعلة نار على سوق فاييتفيل، إلا أنه أخطأ وأشعل النار في نفسه.وبدأ المحتج في الاستغاثة برفاقه، الذين أحاطوه ليطفئوا النيران قبل أن تحرقه، وفقا لما نقلته العربية.فيما تمكن عدد آخر من المحتجين في إشعال السوق، حيث أظهرت الصور القادمة من هناك الدخان الكثيف وهو يخرج من مبنى السوق.من جانبه، علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد على تلك الاحتجاجات والأعمال التخريبية، مؤكدا أنه لن يسمح لمن سماهم "الغوغاء الغاضبين بتدمير ديمقراطيتنا"، بحسب تعبيره.وأضاف ترامب فى تغريدة له على تويتر "الفوضويون واليساريون المتطرفون يعملون على ترهيب الأبرياء".يذكر أن عددا من المدن الأمريكية فرضت حظر التجوال بينها لوس أنجلوس وفيلادلفيا وأتلانتا، وذلك بعد أعمال شغب تخللت احتجاجات على مقتل فلويد.