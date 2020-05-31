محافظ الغربية يوجه بإرجاء افتتاح المشروعات حدادًا على شهيد المحلة

قرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إلغاء افتتاح مشروعات الصرف الصحي والمقرر افتتاحها اليوم بمدينتي المحلة الكبرى وسمنود، حدادًا على روح شهيد المحلة الكبرى الشهيد العقيد أركان حرب "محمد إبراهيم فضل الله"، الذى استشهد إثر انفجار عبوة ناسفة بالتركمانية، بجبل المغارة بسيناء.ووجه محافظ الغربية بإرجاء جميع افتتاحات المشروعات التي نفذتها المحافظة خلال الفترة الماضية والموضوعة ضمن برنامج الافتتاحات.يذكر أن الشهيد من مواليد محافظة الغربية، وهو أب لطفل وطفلة فى العقد الأول من عمرهما، ومتزوج من الصحفية سامية توفيق، مدير مكتب الأهرام المسائى بالغربية. بالتركمانية بسيناء.تنتظر المحافظة تشييع الجثمان فور وصوله من سيناء في أى وقت ما بين صلاة الظهر والعصر وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة.