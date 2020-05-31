8380 حالة.. الهند تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا لإصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد أن البلاد سجلت رقما قياسيًا آخر لإصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد بـ 8380 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين إلى 182143 حالة.وقالت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة "إنديا توداي" الهندية اليوم الأحد - إن عدد الوفيات ارتفع أيضا بمقدار 193 حالة، ووصل إجماليه إلى 4971 حالة، بينما زادت حالات الشفاء التام بمقدار 4614 ووصلت إلى 86983 في الساعات الـ 24 الماضية.وكانت الحكومة الهندية قد قررت في وقت سابق من الشهر الجاري، تمديد قرار إغلاق البلاد حتى 30 يونيو المقبل، لمحاولة السيطرة على انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.كما قسمت البلاد إلى مناطق حمراء وبرتقالية وخضراء، اعتمادًا على الوضع الوبائي. ففي المناطق الخضراء والبرتقالية، حيث معدل الإصابة منخفض نسبيًا، تم السماح لوسائل النقل العام وبعض الشركات بالعمل، وإن كان ذلك مع بعض القيود.