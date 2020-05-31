الأرصاد: كورونا لم يؤثر في حالة الطقس (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لم يؤثر في حالة الطقس التي نشهدها خلال فصل الصيف، مشيرًا إلى أننا ما زلنا في أجواء ربيعية وهي تكون ما بين معتدلة وبين شديدة الحرارة.وأضاف محمود شاهين، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، اليوم الأحد، أن الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة يعد أمرا طبيعيا خلال فصل الربيع، لافتًا إلى أن شعور سكان المناطق الحضارية بالطقس يختلف عن شعور ساكني باقي المحافظات.وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة رغم انخفاضها إلا أنها حول المعدل الطبيعي، وهذا هو المناخ المعتاد في مصر منذ أكثر من 50 عاما في مثل هذا التوقيت من السنة.وكانت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، أعلنت عن خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى اليوم.