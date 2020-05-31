غلق محلات ومصادرة بضائع وفاكهة لمخالفي الحظر بالفيوم (صور)

قاد مراد مسعود رئيس مركز ومدينة إبشواي، حملة مكبرة بشوارع المدينة، وأبو جنشو، ومنطقة بنك القاهرة، وشارع شرق السكة الحديد، ومنطقة جبر وسنرو القبلية.ووجه رئيس المركز، قسم الإشغالات ابتداء من الساعة الخامسة مساءً، بمتابعة المحلات وإلزام كافة المحال التجارية بالغلق في المواعيد المقررة، وتم مصادرة بضائع المخالفين وصناديق فاكهة تسبب إشغالا بالطريق العام، كما وجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإصدار قرارات غلق إداري لغير الملتزمين ومكرري المخالفة.وصرح رئيس المركز بأنه لا تهاون في الإجراءات الاحترازية المتخذة، وسيتم تطبيق العقوبات والغرامات المقررة، ولذا يهيب بالمواطنين وأصحاب المحلات التجارية الالتزام بالقرارات لعدم تعريض أنفسهم إلى عقوبات لن تتردد الوحدة المحلية في تنفيذها منذ الآن، حفاظا على سلامة المواطنين وتصديا لانتشار فيروس كورونا المستجد.