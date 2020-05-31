250 ألف جنيه خسائر حريق مخزن سيارات السلام

كشفت تحقيقات نيابة السلام الجزئية تحت إشراف المستشار أحمد عز المحامي العام في حريق أحد مخازن قطع الغيار وهياكل السيارات المستوردة بمنطقة الحرفيين، عن أن الخسائر الأولية تجاوزت 250 ألف جنيه.وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحريق لمعرفة الأسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة كما أمرت باستدعاء صاحب المخزن لسماع أقواله.كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل داخل قطعة أرض بمنطقة الحرفيين بمدينة السلام وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتمت السيطرة على الحريق.