محكمة البحر الأحمر تُلزم المترددين بارتداء الكمامة

بدأت محكمة البحر الأحمر الابتدائية، اليوم الأحد، تنفيذ قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعدم الدخول للمحكمة بدون ارتداء كمامة للمترددين على المحاكم والنيابات، بالتزامن مع بدء عودة العمل تدريجيا.وطبق حرس المحكمة بالبوابة الرئيسية، القرار من خلال منع أي شخص من الدخول بدون ارتداء الكمامة، كما قامت المحكمة بتعليق ملصقات توضح ضرورة ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الجسدي تيسيرًا على المترددين وترك مسافة كافية بين المتعاملين لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.وشلمت تعليمات رئيس المحكمة، ألا يتجاوز عدد المتواجدين داخل قاعة الجلسة 20 فردا، واتباع التباعد في الجلوس لمسافة لا تقل عن متر، وجرى تعميم التعليمات على جميع المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة والتشديد على تنفيذها.كما شملت الإجراءات جميع المترددين من المواطنين والموظفين والمحامين والحراسة، كما شهدت مختلف المصالح الحكومية إلزام المترددين بعدم دخول أي شخص دون ارتداء الكمامة.