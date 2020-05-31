كوريا الجنوبية تسجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي حصيلة الإصابات إلى 11.468 حالة.وشهدد العدد اليومي لحالات الإصابة زيادة حادة في الأيام الأخيرة على خلفية عدوى جماعية في مركز لوجستي مملوك لشركة كوبانج للتجارة الإلكترونية في مدينة بوتشون بضواحي العاصمة سول، ولكنه سجل انخفاضًا مطردًا مع إجراء التحقيق الوبائي، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.ويظهر العدد تراجعا، وفقًا لما كشفته البيانات الإحصائية خلال الأربعة أيام الأخيرة، حيث انخفض من 79 حالة في يوم 28 مايو الجاري إلى 58 فقط، إلا أن هناك مخاوف من حدوث عدوى جماعية مرة أخرى في أي مكان وأي وقت؛ نظرا لارتفاع الكثافة السكانية الحضرية في العاصمة "سول" وضواحيها.وبدأت العدوى الجماعية في المركز اللوجستي في مدينة بوتشون بصورة غير متوقعة في ظل الوضع الوبائي المستقر إلى حد ما في كوريا الجنوبية.وقد دعا نائب مدير المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها كوون جون-ووك، في مؤتمر صحفي عقده يوم أمس السبت، الشعب الكوري إلى مواصلة توخي الحذر، والالتزام بالتباعد في الحياة اليومية، مشيرًا إلى تزايد المخاوف من انتقال العدوى محليًا بعد وقوع عدوى المركز اللوجستي في ضواحي سول.ومن بين الـ27 حالة الجديدة، جاءت 15 حالة لانتقال العدوى محليًا، و12 حالة من الخارج.كما ارتفع عدد حالات الوفاة بمقدار حالة واحدة عن اليوم السابق ووصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 270 حالة.