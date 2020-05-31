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الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يدين اللجوء إلى العنف فى الاحتجاجات المنددة بمقتل جورج فلويد

الأحد 31/مايو/2020 - 07:48 ص
جو بايدن
جو بايدن
وكالات
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أدان المرشح الديمقراطي المحتمل للرئاسة الأمريكية جو بايدن، في بيان، العنف الذي طغى على الاحتجاجات المنددة بمقتل جورج فلويد.

وقال "بايدن"، ليلة السبت: "يجب ألا يطغى العمل الاحتجاجي على السبب الرئيسي للاحتجاج، ويجب ألا يستدرج الناس بعيدًا عن القضية العادلة التي يهدف إليها الاحتجاج".

ولفظ فلويد، وهو أمريكي من أصل أفريقي، أنفاسه الأخيرة في ولاية مينيسوتا يوم الإثنين الماضي بعد أن وضع ضابط شرطة أبيض ركبته على عنقه لأكثر من ثماني دقائق، وألقي القبض لاحقًا على الضابط يوم الجمعة ويواجه اتهامات بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثالثة.

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