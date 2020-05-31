عمدة نيويورك يدافع عن اقتحام مركبة أمنية لتجمعات متظاهرين

أعرب بيل دي بلاسيو، عمدة مدينة نيويورك، عن دعمه لإجراءات إدارة الشرطة بعد أن اقتحمت مركبة شرطية لتجمعات متظاهرين كانوا يطوقونها.وقال دي بلاسيو، خلال مؤتمر صحفي، "من الواضح أن عنصرًا مختلفًا قد ظهر هنا، الذين يحاولون إيذاء ضباط الشرطة ومحاولة تدمير مركباتهم".وتابع: "أتمنى لو وجد الضابط نهجا مختلفا"، لكنه أنحى باللائمة على المتظاهرين الذين قاموا في البداية بتطويق المركبة والبدء في مهاجمتها.وأضاف دي بلاسيو إن هذا "وضع مستحيل على الإطلاق" وكان على ضابط الشرطة أن يلوذ بالفرار.