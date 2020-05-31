4 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى تايلاند ولا وفيات

سجلت تايلاند أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 3081، بينما ظلت الوفيات ثابتة عند 57.وذكرت متحدثة باسم المركز الحكومي لمكافحة الفيروس، أن المرضى الجدد كانوا في الحجر الصحي بعد قدومهم من الإمارات وتركيا والسعودية.وأضافت أن عدد حالات العدوى المحلية تراجعت بدرجة كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين، مشيرة إلى أن 80 بالمئة تقريبًا من الحالات الجديدة تخص مواطنين عادوا من الخارج.وتبدأ تايلاند اعتبارًا من غد الإثنين إعادة فتح المزيد من الأنشطة التجارية التي تصنف مخاطرها بين متوسطة ومرتفعة، ومنها دور السينما، ومراكز اللياقة البدنية.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.