ارتفاع إصابات كورونا بألمانيا لـ181482 حالة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 286 ليبلغ العدد الإجمالي 181482 حالة.كما أظهرت إحصاءات المعهد أن عدد الوفيات المسجلة ارتفع بواقع 11 ليصل العدد الإجمالي إلى 8500 وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.