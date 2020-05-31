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الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا بألمانيا لـ181482 حالة

الأحد 31/مايو/2020 - 07:07 ص
إصابات كورونا بألمانيا
إصابات كورونا بألمانيا
وكالات
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 286 ليبلغ العدد الإجمالي 181482 حالة.

كما أظهرت إحصاءات المعهد أن عدد الوفيات المسجلة ارتفع بواقع 11 ليصل العدد الإجمالي إلى 8500 وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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