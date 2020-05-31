إعادة فتح برج بيزا المائل بعد ثلاثة أشهر من إغلاقه

بعد ثلاثة أشهر من إغلاقه بسبب تفشى وباء فيروس كورونا المستجد، أعادت السلطات الإيطالية فتح برج بيزا في شمال إيطاليا أمام السياح مرة أخرى.وكان أول من يصعد البرج، الطفلة ماتيلد البالغة من العمر 10 سنوات ووالدها روبرتو.وعادة ما يجذب البرج والمواقع المحيطة خمسة ملايين زائر سنويًا.لكن إجراءات تخفيف الإغلاق التي بدأ تطبقها تعني أنه سيسمح فقط بـ15 في البرج في أي وقت.وسيتعين على الزوار ارتداء أقنعة وأداة إلكترونية ترسل إشارات وأصوات تحذيرية إذا دخل شخص ما على مسافة متر من شخص آخر.ويقول مشغلو الموقع إنهم سيعانون خسائر مالية، لكنهم أرادوا إرسال إشارة أمل.يذكر أنه منذ تفشى فيروس كورونا فى البلاد سجلت إيطاليا أكثر من 33 ألاف حالة وفاة لتسجل ثالث اعلى معدل بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.