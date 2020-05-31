رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

خلاف بين العلماء بسبب تخفيف قيود الإغلاق فى بريطانيا

الأحد 31/مايو/2020 - 07:03 ص
بريطانيا
بريطانيا
أ ش أ
طباعة
في ظل تفشى وباء كورونا المستجد فى بريطانيا، كان العلماء والسياسيون يتبعون نفس السيناريو.

لكن الآن هناك انقسام عام بين بعض أولئك الذين يقدمون المشورة للحكومة بشأن تخفيف قيود الإغلاق فى البلاد وأولئك "الذين يتبعون العلم".

قد لا تكون أسماء مألوفة، ولكن أولئك الذين يتحدثون بصراحة هم شخصيات كبيرة في مجالاتهم ويجلسون في المجموعة الاستشارية العلمية البريطانية لحالات الطوارئ (سيج) لسبب ما.

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد أكد يوم الخميس الماضي على تخفيف الإغلاق.

ولكن فى تصريحات تلفزيونية، حذر كبير المستشارين العلميين لرئيس الوزراء، السير باتريك فالانس، من أنه "لا توجد مساحة كبيرة" للمناورة والبيانات "تحث على الحذر".

وافادت التقارير بأن هناك خلاف إلى حد كبير حول "متى" يبدأ رفع عملية الإغلاق وليس "كيف" يمكن القيام بذلك.

ويرى المعارضون أنه فى حالة التسرع فى إنهاء الإغلاق فإن هذا يعنى أن البلاد ستكون قريبة من تسجيل ما يقرب من 8 الآف حالة إصابة يوميا إذا تعرضت البلاد من موجة ثانية من الوباء.

ويؤكد المعارضون أنه فى حالة استمرار الإغلاق لفترة اطول فإن الحالات ستكون أقل بكثير ويمكن السيطرة على الفيروس فى النهاية.

موضوعات متعلقة

وزيرة التخطيط: زيادة «تاريخية» للمعاشات يوليو المقبل

الصف الثالث الإعدادى.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الإسكندرية وباقي المحافظات Nategtk

حسام عاشور يهاجم إدارة الأهلي لصالح تركي آل الشيخ

قصة وفاة ابنة حسن حسنى التى تسببت له فى اكتئاب

الصور

image description

جنازة الفنان الراحل حسن حسني

image description

التزام المواطنين بارتداء الكمامة في القطارات

image description

حيوانات «حديقة الجيزة» تفتقد زوارها

image description

الهدوء يسيطر على «كورنيش القاهرة»

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

الأكثر قراءة

الصحة: 50% من مصابى كورونا يصلون المستشفيات فى حالة متأخرة جدًا

الصف الثالث الإعدادى.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الإسكندرية وباقي المحافظات Nategtk

«صحة الدقهلية»: تطبيق العزل الأمني على 49 قرية بسبب «كورونا»

باستثناء 3 فنانين.. غياب تام لنجوم الفن فى جنازة حسن حسني

إنفوجراف

image description

نشرات الشركات المدرجة في المؤشر الرئيسي للبورصة (إنفوجراف)

image description

طبيب أمراض صدرية: تفاوت ملحوظ فى أعراض الإصابة بفيروس كورونا

image description

مرتزقة أردوغان.. رموز الإرهاب في قبضة الجيش الليبي

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

أيام زمان

محمود المليجي.. طالب صباحًا نشال ظهرًا والأستاذ رآه في القيود ولم يضمنه

فايزة أحمد.. شيخ ضرير علمها العزف وغنت تحت تهديد بالقتل

«العائلة».. المسلسل الوحيد الذي تابعه مفتي الجمهورية الأسبق في رمضان

"هتمشي بزعزوعة قصب".. موقف طريف وراء استقالة ماري منيب من فرقة الريحاني

نجم الساعة

محمود المليجي.. طالب صباحًا نشال ظهرًا والأستاذ رآه في القيود ولم يضمنه

الصحة

نتائج «مشجعة» لعقار يعالج الروماتيزم في محاربة كورونا

شرب السوائل الباردة أثناء الدورة يمكن أن يصيب بالسرطان

دراسة: مرضى السرطان أكثر عرضة للإصابة بكورونا

«الصحة العالمية» تمنح دواء روسيًا اسمًا دوليًا

منوعات

دراسة تشير إلى فعالية دواء لعلاج إضطراب تعاطى الكحول فى علاج البدانة

خلاف بين العلماء بسبب تخفيف قيود الإغلاق فى بريطانيا

وفاة الممثل البريطانى مايكل أنجيليس عن 76 عامًا

شباب المتطوعين بالإسكندرية يقدمون الطعام والمال لمتضررى كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
عشم الإخوان فى كورونا
مؤمن المحمدي
هنا القاهرة
ماجد حبته
لا حصانة لشبكات التواصل
صفاء النجار
«جواى».. كلمة السر فى الوصفة الصينية لمواجهة «كورونا»
المزيد

الثقافة

باحث تونسى:11 ألف مقاتل نقلوا عبر جسر جوى من تركيا للغرب الليبى

مدير التصوير السينمائى «حـنّـا ورد» ضيف الأردنية للأفلام

دار «ثقافة» لأدب الناشئة تصدر «مفاجأة يوم العيد»

يا رفاق.. ولا رفاق