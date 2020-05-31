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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جامعة جونز هوبكنز: الإصابات بـ«كورونا» عالميًا تتجاوز الـ6 ملايين

الأحد 31/مايو/2020 - 07:38 ص
جريدة الدستور
وكالات
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كشفت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن أكثر من 6 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم أصيبوا بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة.

وقدرت البيانات التي جمعتها الجامعة الأمريكية عدد الحالات بأكثر من 6 ملايين و57 ألف شخص حتى الساعات الاولي من صباح اليوم الأحد.

وأظهرت البيانات أن ما يقرب من 370 ألف شخص في جميع أنحاء العالم توفوا بسبب مرض "كوفيد.19"، وتجاوز عدد الوفيات في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررًا من الوباء، قبل أيام حاجز 100 ألف وفاة، كما أن الولايات المتحدة لديها أكبر عدد من الإصابات بأقل قليلَا من 8ر1 مليون حالة.

وبحسب بيانات جونز هوبكنز، تحتل البرازيل المرتبة الثانية عالميًا من حيث عدد الإصابات على مستوى العالم، حيث بلغ عدد الإصابات بها حوالي 498 ألف إصابة، وتأتي روسيا في المرتبة الثالثة بعدد يزيد قليلًا عن 396 ألف شخص.

وتأتي بريطانيا خلف الولايات المتحدة من حيث عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس، حيث بلغ عدد الوفيات بها 38 الفا و458 حالة، تليها إيطاليا بـ 33 الفًا و340 حالة.

وبدأت العديد من دول العالم في تخفيف القيود واستئناف السفر الجوي بعد أسابيع من الإغلاق للحد من انتشار الفيروس.

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