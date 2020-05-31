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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

وفاة الممثل البريطانى مايكل أنجيليس عن 76 عامًا

الأحد 31/مايو/2020 - 06:54 ص
مايكل أنجيليس
مايكل أنجيليس
وكالات
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توفي الممثل البريطاني مايكل أنجيليس، المعروف بأداء صوت مسلسل "توماس أند فريندز"، عن عمر يناهز 76 عامًا.

ونقلت وكالة أنباء برس أسوسيشن البريطانية عن وكيل أعمال الممثل قوله إنه مات فجأة أثناء وجوده في المنزل مع زوجته.

وتولى الممثل المولود في ليفربول أداء دور القصاص بعد عضو فريق البيتلز السابق رينجو ستار في مسلسل "توماس ذي تانك إنجن أند فريندز " في عام1991، حيث روى بصوته 13 حلقة من برنامج الأطفال التلفزيوني الشهير في بريطانيا.

وتم اختصار اسم البرنامج في وقت لاحق إلى "توماس أند فريندز"، كما اشتهر أنجيليس بأدائه دور أرني في الدراما التلفزيونية "سبتمبر سونج" ودور مارتن نيراكوس في المسلسل القصير "جي بي إتش "، من بين أدوارأخرى.

وكان متزوجا من الممثلة هيلين وورث خلال الفترة من عام 1991 إلى عام 2001 وتزوج فيما بعد من جنيفر خالستجي.

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