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الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

محافظ القاهرة يتفقد موقف عبدالمنعم رياض للتأكد من ارتداء المواطنين الكمامات

الأحد 31/مايو/2020 - 05:40 ص
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
آية سالم
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تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، موقف عبدالمنعم رياض بميدان التحرير لمتابعة مدى التزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامة وأخذ الإجراءات الإحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا.

وقام محافظ القاهرة بتوزيع كمامات على المواطنين في موقف عبد المنعم رياض؛ حرصًا على سلامتهم وسلامة المواطنين والتزامًا منهم بتطبيق قرارات الحكومة المصرية الجديدة ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة ضد فيروس كورونا.

وكانت أعلنت الحكومة عن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها اعتبارًا من أمس السبت بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل الأسواق والمنشآت العامة والخاصة والمصالح الحكومة والبنوك ووسائل النقل العام والجماعي حفاظا على الصحة العامة، ضمن خطتها في التعايش مع فيروس كورونا والذي انتشر في بلاد العالم.

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