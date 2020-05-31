الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الطقس اليوم الأحد نهار معتدل على القاهرة والوجه البحري ومائل للبرودة ليلًا والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وطقس لطيف على السواحل الشمالية نهارًا ومائل للبرودة ليلًا والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة نهارًا على شمال الصعيد والرياح نشطة، وطقس حار على جنوب الصعيد والرياح نشطة ومائل للبرودة ليلًا على شمال وجنوب الصعيد.كما يوجد نشاط رياح على جنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطرب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، وتتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى والذى يجلب كتلة هوائية قادمة من شمال البحر المتوسط.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطرب وإرتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاث أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.القاهرة 30 19الاسكندرية 26 18وادى النطرون 28 18طنطا 28 19شبين الكوم 28 18دمنهور 27 19بلطيم 25 19مطروح 24 17السلوم 29 16سيوة 32 17بورسعيد 23 18دمياط 23 19الزقازيق 29 19المنصورة 29 19الاسماعيلية 29 16السويس 28 17العريش 24 17رفح 24 18رأس سدر 27 20نخل 27 12نويبع 31 22طابا 28 17كاترين 26 13الطور 27 21شرم الشيخ 30 19الغردقة 29 20مرسى علم 31 24الفيوم 32 18بنى سويف 32 18المنيا 32 18أسيوط 33 19سوهاج 34 20قنا 36 21الأقصر 37 23أسوان 37 25ادفو 37 24أبوسمبل 35 24الوادى الجديد 34 22شلاتين 32 25ابو رماد 32 24حلايب 30 26رأس حدربة 31 25