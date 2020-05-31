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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

تفاصيل صلاة الفجر الأولى داخل المسجد النبوى (فيديو)

الأحد 31/مايو/2020 - 04:28 ص
المسجد النبوي
المسجد النبوي
أميرة العناني
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توافد المئات إلى ساحات المسجد النبوي الشريف، لحضور أول صلاة يسمح فيها بدخول المصلين، بعد انقطاع دام أكثر من شهرين بسبب جائحة كورونا.

وامتلأت الساحات بالمصلين، الذين توافدوا من كل الأماكن القريبة من المسجد، كل يتلزم بالتعليمات، ويحافظ على نفسه والآخرين بتنفيذ الإرشادات المعلقة في كل أنحاء المسجد بعدد من اللغات المختلفة.

‏وافتتحت وكالة شؤون المسجد النبوي، أبواب ساحات ‎المسجد النبوي استعدادا لصلاة الفجر بدءا من اليوم.

وانطلق أول أذان داخل المسجد النبوي الشريف، بتواجد المصلين لأول مرة بعد إغلاقه على خلفية جائحة كورونا.

وقدم الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي، خطبة توعية للمصلين لحثهم على الالتزام وتوعيتهم بخطورة المرحلة وما يجب عليهم فعله خلال هذه الفترة. شاهد

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