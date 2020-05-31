دار «ثقافة» لأدب الناشئة تصدر «مفاجأة يوم العيد»

صدر حديثا عن دار "ثقافة" للشر٬ قصة "مفاجأة يوم العيد" من تأليف إيمان الخطيب٬ ورسومات ثريا فضل.وتأتي القصة ضمن سلسلة كيكو لأدب الناشئة والتي تصدرها الدار بالتعاون مع الدار العربية للعلوم "ناشرون".وبحسب دار النشر فإن "مُفاجَأَةُ يَوْمِ العيدِ" قصة تربوية طريفة ومبتكرة للكاتبة إيمان الخطيب، تنمّي داخل شخصية الطفل معاني العيد، وذلك من خلال عبارات بسيطة ونافذة، وتأتي الرسومات المقدمة من ثريا فضل كعامل مساعد وفعّال في توصيل القيم الأسرية والدينيّة في شهر الصوم وأيام العيد إلى عقول صغارنا بكل سهولة.كما تتناول القصة مفاهيم: ما هو العيد؟ هل هو جمعة الأحبة؟ أم حلوياته ومأكولاته المتميزة؟ أم الزينة؟ أم صلاة العيد والتكبيرات؟ أو أن نسعد غيرنا؟، وفي القصة سيتذوق "كيكو" طعم أول عيد له مع صديقه "إياد" وأسرته الجديدة.