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الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة الأمريكية تطلق الغاز لتفريق المتظاهرين فى منيابوليس

الأحد 31/مايو/2020 - 04:17 ص
تفريق التظاهرات
تفريق التظاهرات
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أطلقت الشرطة الأمريكية الغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرات في مدينة منيابوليس والتي انتشرت احتجاجًا على مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد، على يد شرطي في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، وانتشرت في مناطق نيويورك ولويزفيل بولاية كنتاكي.

وكان قد فرضت السلطات في مينيابوليس الجمعة حظر التجول، لإعادة الهدوء إلى المدينة. كما وُجهت تهمة "القتل غير العمد" إلى الشرطي الملاحق في القضية.

وأثار مقتل فلويد أثناء توقيفه، اضطرابات واسعة دفعت الحرس الوطني الأمريكي إلى نشر 500 من عناصره في المدينة لإعادة الهدوء إليها.

وكانت معظم المظاهرات سلمية في البداية. وأقامت قوات الشرطة سلاسل لاحتواء الحشود. لكن جرت صدامات وعمليات نهب لحوالى ثلاثين متجرا وأضرمت حرائق، بينما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع أمام المركز الذي كان يعمل فيه العناصر المتّهمون بالتسبب بموت الرجل الأسود.

وأحرق عدد من المتظاهرين مركزا للشرطة في مينيابوليس. وقالت قوات الأمن إن رجال الشرطة كانوا قد أخلوا المكان، "من أجل سلامة طاقمنا".

وقال مدير شرطة المدينة تود أكستيل "نعرف أن هناك غضبا كبيرا ونعرف أن هناك جروحا كثيرة، لكن لا يمكننا السماح للبعض باستخدام ذلك فرصة لارتكاب جنح".

وبدأت المظاهرات قبيل مساء الخميس بعدد كبير من المحتجين، الذين وضعوا كمّامات واقية من فيروس كورونا، بينما تحدثت شرطة مدينة سانت بول المجاورة عن أضرار وسرقات أيضا.

فرضت السلطات في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية حظرا للتجول لإعادة الهدوء إلى المنطقة، بعد اضطرابات أعقبت مقتل المواطن الأسود جورج فلويد خلال قيام الشرطة بتوقيفه واستخدامها العنف في ذلك.

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