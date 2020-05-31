استدعاء الجيش الأمريكى فى تكساس للسيطرة على الاحتجاجات

أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها، بأن حاكم ولاية تكساس الأمريكية استدعي الجيش بعد احتجاجات عنيفة تشهدها عدة مدن بالولايات المتحدة، على خلفية مقتل أحد المواطنين السود على يد الشرطة.في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الجيش يمكنه نشر قواته "بسرعة كبيرة" للرد على الاحتجاجات العنيفة في أعقاب مقتل رجل أسود أعزل على يد أحد أفراد الشرطة في مدينة منيابوليس.كما استدعى حاكم ولاية مينيسوتا الحرس الوطني للولاية بعد أربع ليال من المواجهات في منيابوليس في إجراء لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية.