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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

اللحظات الأولى لفتح المسجد الأقصى بعد إغلاق لمدة 69 يومًا (فيديو)

الأحد 31/مايو/2020 - 03:16 ص
المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
أميرة العناني
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اجتمع المئات أمام بوابات المسجد الأقصى المبارك في مشهد مهيب؛ استعدادًا لفتحه لاستقبال المصلين بعد إغلاق دام 69 يومًا، بسبب جائحة كورونا.

ووجهت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى، استنادًا إلى قرار إنهاء حالة تعليق وصول الـمصلين إلى المسجد الأقصى، وفتح جميع أبوابه يوم الأحد الـموافق 31 5 2020، بتبيان التعليمات اللازمة للوافدين إلى الـمسجد على النحو التالي:

أولًا:-  إن دائرة الأوقاف الإسلامية تهيب بجميع اـمصلين ورواد الـمسجد الأقصى المبارك الالتزام بالقوانين والتعليمات الطبية الصادرة عن وزارة الصحة وأهم ما فيها:

1. التزام كل مصلٍ بالكمامة واحضار سجادة للصلاة.
2. خضوع كل مصلٍ لفحص الحرارة أثناء الدخول للمسجد.
3. الأخذ بسياسة التباعد وعدم الاحتكاك حال الدخول والخروج من الـمسجد وأثناء أداء الصلاة.
4. الالتزام بالخطوط والأماكن التي وضعتها دائرة الأوقاف الاسلامية لتأدية الصلاة سواءً الأماكن الـمسقوفة أو في الساحات.
5. الاهتمام بالنظافة الـمطلقة في الـمسجد الأقصى الـمبارك بشكل عام وفي أماكن الوضوء والحمامات بشكل خاص.
6. نناشد جمهورنا الكريم بعدم حضور من يعاني من أي أعراض مرضية الى الـمسجد حرصًا منا على سلامة الجميع.

ثانيًا:-  إن دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون الـمسجد الأقصى الـمبارك تقوم بمسؤوليتها التامة اتجاه الـمسجد الأقصى الـمبارك والـمقدسات واتجاه شعبنا، حيث إن المرجعية التي تؤخذ منها القرارات سواءً بفتح الـمسجد أو تعليق الحضور إليه وإدارة المكان وكل ما يلزم هو مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في عمان، وإن أية تصريحات بهذا الشأن خارج عن هذه المرجعية هي تدخل في شؤون إدارة الأوقاف.

ثالثًا:- في الوقت الذي نهنئ شعبنا بعيد الفطر السعيد، فإننا نهنئهم أيضًا بعودتهم إلى مساجدهم، حيث منّ الله علينا أن نكون اليوم الأحد في جميع مساجد القدس وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، ونشكر الله عز وجل أن منً علينا في حسن إدارة هذه الأزمة من بدايتها حتى الآن والنجاحات التي حققتها الدائرة في الحفاظ على قدسية وهوية الـمسجد الأقصى الـمبارك وعودة أهله إليه سالمين.

رابعًا:-  تهيب دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك بجمهورها الكريم أن يتعاونوا تعاون تام مع حراس وموظفي الـمسجد الأقصى المبارك حتى لا تصبح هناك أية فجوات في وقت نحن أحوج فيه لوحدة الكلمة ووحدة الصف لحماية أقصانا وأنفسنا، وتسود روحانية الـمسجد في الصلوات وعبادة الله عز وجل بعد غياب طويل عنه. شاهد

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