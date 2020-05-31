وفاة الفنانة عفاف شاكر شقيقة الراحلة شادية

أعلن كمال زادة، رئيس القطاع المالي لمهرجان الجونة السينمائي، وأحد أقارب الفنانة الراحلة شادية، عن وفاة الفنانة عفاف شاكر شقيقة الفنانة شادية من الأم.وكتب "زادة"، في منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك": "انتقلت الى رحمة الله الفنانة عفاف شاكر أخت الفنانة شادية و أخت جدتي و خالت أبويا".وأضاف كمال زادة: "نرجوا الدعاء والى الفردوس الأعلى وإنا لله وانا إليه راجعون.. الحمد لله على كل شيء، والـ٣ أخوات عفاف وسعاد وشوشو (شادية) مع بعض في مكان أحسن".يذكر أن عفاف شاكر هى الأخت الكبرى للفنانة شادية، وولدت فى 7 أكتوبر، وإسمها الحقيقي نور الحياة علي آجا، ولدت نور الحياة أو عفاف في تركيا لوالدتها خديجة ووالدها علي آجا وهو من عائلة تركية ثرية وكان أدميرال في الأسطول البحري التركي، وتوفي والدها فى إحدى الحروب في عشرينات القرن الماضي ثم تزوجت والدتها من أحمد كمال الدين شاكر وهي لديها بنتان وهم عفاف وسعاد.