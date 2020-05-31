رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وفاة الفنانة عفاف شاكر شقيقة الراحلة شادية

الأحد 31/مايو/2020 - 03:03 ص
الفنانة عفاف شاكر
الفنانة عفاف شاكر
طباعة
أعلن كمال زادة، رئيس القطاع المالي لمهرجان الجونة السينمائي، وأحد أقارب الفنانة الراحلة شادية، عن وفاة الفنانة عفاف شاكر شقيقة الفنانة شادية من الأم.

وكتب "زادة"، في منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك": "انتقلت الى رحمة الله الفنانة عفاف شاكر أخت الفنانة شادية و أخت جدتي و خالت أبويا".

وأضاف كمال زادة: "نرجوا الدعاء والى الفردوس الأعلى وإنا لله وانا إليه راجعون.. الحمد لله على كل شيء، والـ٣ أخوات عفاف وسعاد وشوشو (شادية) مع بعض في مكان أحسن".

يذكر أن عفاف شاكر هى الأخت الكبرى للفنانة شادية، وولدت فى 7 أكتوبر، وإسمها الحقيقي نور الحياة علي آجا، ولدت نور الحياة أو عفاف في تركيا لوالدتها خديجة ووالدها علي آجا وهو من عائلة تركية ثرية وكان أدميرال في الأسطول البحري التركي، وتوفي والدها فى إحدى الحروب في عشرينات القرن الماضي ثم تزوجت والدتها من أحمد كمال الدين شاكر وهي لديها بنتان وهم عفاف وسعاد.

موضوعات متعلقة

تحرير أول مخالفة لعدم ارتداء كمامة بدمياط

«صحة الدقهلية»: تطبيق العزل الأمني على 49 قرية بسبب «كورونا»

«الصحة»: إشغال 85% من غرف العناية المركزة المخصصة لمرضى كورونا

وزيرة التخطيط: زيادة «تاريخية» للمعاشات يوليو المقبل

الصور

image description

جنازة الفنان الراحل حسن حسني

image description

التزام المواطنين بارتداء الكمامة في القطارات

image description

حيوانات «حديقة الجيزة» تفتقد زوارها

image description

الهدوء يسيطر على «كورنيش القاهرة»

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

الأكثر قراءة

الصحة: 50% من مصابى كورونا يصلون المستشفيات فى حالة متأخرة جدًا

الصف الثالث الإعدادى.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الإسكندرية وباقي المحافظات Nategtk

«بشرة خير».. فتح أبواب المسجد النبوى لاستقبال المصلين فى صلاة الفجر (صور)

وزيرة الصحة: لا نستطيع معرفة موعد ذروة كورونا

إنفوجراف

image description

نشرات الشركات المدرجة في المؤشر الرئيسي للبورصة (إنفوجراف)

image description

طبيب أمراض صدرية: تفاوت ملحوظ فى أعراض الإصابة بفيروس كورونا

image description

مرتزقة أردوغان.. رموز الإرهاب في قبضة الجيش الليبي

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

أيام زمان

محمود المليجي.. طالب صباحًا نشال ظهرًا والأستاذ رآه في القيود ولم يضمنه

فايزة أحمد.. شيخ ضرير علمها العزف وغنت تحت تهديد بالقتل

«العائلة».. المسلسل الوحيد الذي تابعه مفتي الجمهورية الأسبق في رمضان

"هتمشي بزعزوعة قصب".. موقف طريف وراء استقالة ماري منيب من فرقة الريحاني

نجم الساعة

محمود المليجي.. طالب صباحًا نشال ظهرًا والأستاذ رآه في القيود ولم يضمنه

الصحة

نتائج «مشجعة» لعقار يعالج الروماتيزم في محاربة كورونا

شرب السوائل الباردة أثناء الدورة يمكن أن يصيب بالسرطان

دراسة: مرضى السرطان أكثر عرضة للإصابة بكورونا

«الصحة العالمية» تمنح دواء روسيًا اسمًا دوليًا

منوعات

شباب المتطوعين بالإسكندرية يقدمون الطعام والمال لمتضررى كورونا

طالب يخلد ذكرى «المنسي» بجدارية ضخمة في أسيوط

شباب يحوّلون عرب راشد إلى تحفة فنية (صور)

استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي عبر المصرية للاتصالات وطرق السداد

مقالات الرأي
ماجد حبته
عشم الإخوان فى كورونا
مؤمن المحمدي
هنا القاهرة
ماجد حبته
لا حصانة لشبكات التواصل
صفاء النجار
«جواى».. كلمة السر فى الوصفة الصينية لمواجهة «كورونا»
المزيد

الثقافة

يا رفاق.. ولا رفاق

قطرات الماء

ثلاث قصائد

حب غير عادل