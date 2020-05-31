مطار الغردقة ينهى عمليات التعقيم لمبنى الركاب تحسبًا لعودة الحركة الجوية

أنهت السلطات المختصة بمطار الغردقة الدولي عمليات التعقيم والتطهير لصالات ومنشآت مبنى الركاب رقم 2، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " وتأهبا لعودة حركة الطيران إلى الموانىء الجوية، وفقا لتوجهيات وتعلميات الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني ونائبه الطيار منتصر مناع، وتنفيذًا لارشادات وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.وتم تعقيم وتطهير صالات السفر والوصول بالمبنى رقم 2، استغلالًا لإنعدام حركة الطيران والركاب التي تشهدها كافة الموانىء الجوية المصرية منذ منتصف شهر مارس الماضي، عقب قرار الدولة بإغلاق كافة المطارات في محاولة للتصدي ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد القاتل " كوفيد 19.وسيتم خلال أيام البدء فى عمليات تعقيم وتطهير مبنى الركاب رقم 1، كما سيتم استخدام التباعد الإجتماعي بين العاملين والركاب بمرحلتي السفر والوصول، حيث تم وضع إرشادات وملصقات ورقية على الحوائط وأرض الصالات المختلفة بالمطار، منعًا للاحتكاك خاصة في أوقات الذورة وفي ظل الظروف الصعبة التي يشهدها العالم حاليًا.وذكر مصدر، أنه سيتم تصوير فيلم تسجيلي عن الإمكانيات والتجهيزات القائمة بالمطار ونشرها على الصفحة الرئيسية للمطار على موقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك" ليتعرف العالم على التجهيزات والامكانيات الكبيرة التي يحتويها مطار الغردقة الدولي، باعتباره أحد أهم الموانىء الجوية ذات المقاصد السياحية على مستوى الشرق الأوسط.وشدد المصدر، على أن هناك تنسيقًا مع كافة الجهات المختصة بمحافظة البحر الأحمر، حال عودة الحركة الجوية والركابية إلى مطار الغردقة خلال الفترة المقبلة، في ظل تردد أقاويل وأخبار عن قيام عدد من شركات الطيران الأوروبية بطرح تذاكر طيران وفندقية على الإنترت للسفر إلى مدينة الغردقة.وتابع أن، هناك اهتمامًا كبيرًا وتواصل من مسئولي الشركة المصرية للمطارات يوميًا، للاطمئنان على سير عمليات التعقيم والتطهير التي تقوم بها سلطات مطار الغردقة الدولي، وتلبية كافة الإحتياجات وتوفير جميع الإمكانيات اللازمة.