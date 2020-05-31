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محمد العسيري
الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الجدى الأحد 31 مايو 2020

الأحد 31/مايو/2020 - 02:29 ص
برج الجدى
برج الجدى
سلمى بدر
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تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الجدي ليوم الأحد 31 مايو 2020 على النحو التالي.

مهنيًا: يوم جيد بإمتياز تحت تأثير القمر من برج العذراء كن حكيما ولا ترفض الفرصة التي تعرض عليك اليوم ولا تتردد لحظة في قبولها، فهي ورقة رابحة لمستقبلك.

عاطفيًا: تتلقى بعض الإعترافات من الشريك وتجنّب حسم الأمور المصيرية والنزاعات.

صحيًا: الاوضاع الصحية ضعيفة فلا تقدم على أي مشروع ترفيهي في الوقت الراهن.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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