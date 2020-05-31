إنجلترا تسمح للفئة الأضعف صحيًا بالخروج من المنزل

سمحت السلطات البريطانية لما يزيد على مليوني شخص يشكلون الفئة الأضعف صحيًا في انجلترا بقضاء بعض الوقت في الهواء الطلق اعتبارًا من يوم الاثنين للمرة الأولى منذ عشرة أسابيع.وقالت الحكومة البريطانية إن، بمقدور 2.2 مليون شخص الخروج مع أفراد أسرهم مع اتباع قواعد التباعد البدني للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان "لا أقلل من مدى صعوبة الأمر بالنسبة لكم وملازمتكم للمنازل خلال الأسابيع العشرة الماضية وأود أن أشيد بمرونتكم".يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.ولا يزال المنتمون لهذه الفئة عرضة للخطر وقد نصحتهم الحكومة بعدم الذهاب للعمل والمتاجر والأماكن المزدحمة.