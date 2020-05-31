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الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السيطرة على حريق بمصنع كتان بزفتى

الأحد 31/مايو/2020 - 01:55 ص
حريق
حريق
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، على حريق هائل فى مصنع كتان بقرية شبرا ملس التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، وعلى الفور تم الدفع 3 سيارات مطافئ لمكان البلاغ لإخماد الحريق.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز زفتى بورود إشارة لشرطة النجدة بنشوب حريق هائل فى مصنع كتان بقرية شبرا ملس، وعلى الفور تم الدفع 3 سيارات إطفاء لإخماد النيران قبل أن يمتد للمناطق المجاورة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما طالب اصحاب المصانع بقرية شبراملس بضرورة توفير حنفيات إطفاء حريق داخل كل مصنع وجرم حفاظًا هاياخد اهم البلاد انتاحًا الكتان في العالم.

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